» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية

03 أبريل 2018 - 02:06 م

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة المصدرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية، على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

ويأتي ذلك القرار بناءً على التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنّعة إلى المملكة، واعتماد الهيئة منشآت تصدير الخضار والفاكهة المصنّعة من مصر.

وكانت الهيئة حظرت مؤقتاً استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر بسبب متبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.