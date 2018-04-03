» في سوريا رؤية المعتقل بـ"مليونا ليرة"

03 أبريل 2018 - 02:09 م

يعيش أهالي المعتقلين داخل سجون والمعتقلات السورية، اذ يعرب سليمان، وهو لاجئ سوري في تركيا، قصة أحد أقربائه الذي اعتقل أواخر عام 2013.

حسن يحكي، دفع خاله مليوني ليرة سورية (حوالي 5000 آلاف دولار) لضابط سوري لتمكينه من رؤية ابنه المعتقل في فرع المخابرات الجوية بمدينة حرستا، شمال شرقي دمشق.

يقول الشاب السوري: "ذهب خالي إلى دمشق والتقى بالضابط الذي أرسل له سيارته الخاصة وأدخله إلى الفرع وهناك التقى مع ابنه". وحسب يعرب، لم تدم المقابلة سوى ربع ساعة.

أما مهند، وهو شاب من ريف حلب، فتم اعتقاله وهو يحاول الفرار من التجنيد الإجباري سنة 2012.

يقول والده إن ابنه حُول إلى سجن عدرا، 25 كيلومترًا شمال شرق دمشق، ومن ثم إلى سجن صيدنايا.

"نجا ابني بأعجوبة من سجن صيدنايا. في منتصف عام 2013، وصلتُ إلى أحد العناصر الذين يخدمون في السجن. قال لي إنه يعرف ضابطا بمقدوره أن يحرك ملف ابني ويحيله للمحكمة".

حسب الأب، دفعت العائلة نصف مليون ليرة لتسريع وقوف ابنها أمام المحكمة التي أفرجت عنه بشرط أن يعود إلى فرقته العسكرية خلال 48 ساعة.

"اصطحبت ابني معي وانتقلنا إلى مناطق المعارضة شمال سورية"، يقول والد مهند.