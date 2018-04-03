شاهد.. كيف هنأ علي جمعة السيسي بالرئاسة

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علي جمعة

وجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بولاية ثانية قائلاً: "ياسيسي ياحبيب الشعب، إحنا معاك بنخطي الصعب"، مطالبًا جعل تلك الجملة "هاشتاج".

وأضاف "جمعة"، خلال برنامج "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بأن مصر مرت بصعاب كثيرة خلال فترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن الأربع سنوات الماضية توازي الـ 40 سنة التي تم فيها بناء الدولة الحديثة..

وحصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و885 ألفا و387 صوتا، وحصل منافسه موسى مصطفى على 656 ألفا و534 صوتا، ليصبح الرئيس السيسي هو رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، بعد اعتماد الهيئة لنتيجة الانتخابات، وفقًا لقرارها رقم 57 لسنة 2018.


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