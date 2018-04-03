الولايات المتحدة تجدد الثقة في "السيسى"

03 أبريل 2018 - 02:13 م

يرى موقع "نيوز 24" الصادر بالإنجليزية، أن إعلان الإدارة الأمريكية عن رغبتها في التعاون مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية، بنسبة 97%، ما هو إلا تصريح غير رسمي من الولايات المتحدة برضاها عما يحدث في مصر من انتهاك لحقوق الإنسان وغيره، على حد قوله .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ترغب في البناء على "شراكتها الإستراتيجية" مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الرغم من مخاوفها بشأن الحرية السياسية في بلاده.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، بعد أن فاز "السيسي" بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97% من الأصوات "تقدر الولايات المتحدة شراكتها القوية مع مصر وستواصل العمل لتعزيز أهدافنا المشتركة".

ونوهت "نويرت": "لقد لاحظنا تقارير عن فرض قيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الفترة السابقة للانتخابات".

وفي وقت سابق، صرح رئيس هيئة الانتخابات المصرية، لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي بأن نسبة المشاركة في الاقتراع الذي جرى الأسبوع الماضي كانت 41.05% من حوالي 60 مليون ناخب مسجل.

وقال إن 92.73% من الأصوات كانت صحيحة من بين 24 مليون صوت تقريبًا، وأن مؤيد السيسي السابق موسى مصطفى موسى لم يفز إلا بنسبة 2.92%، وترك الباقي إلى شاغل الوظيفة.

وفي السياق ذاته، أكدت "نويرت" في أعقاب إعادة انتخابه: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية ومعالجة تحدياتنا المشتركة".

وأضافت أن واشنطن ستشجع على احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية"، متابعة: "أننا سوف نستمر في تشجيع توسيع نطاق فرص المشاركة السياسية للمصريين، والتأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان والدور الحيوي للمجتمع المدني في مصر".