بالصور.. المجتمعات المهمشة والفقيرة على أجندة منظمات الأهلية بالمنيا

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اختتمت اليوم فعاليات تطوير المجتمعات المهمشة والفقيرة بمحافظة المنيا والتى نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع جمعية حياة للتنمية الشاملة.

 وتضمن المشروع تدريب أعداد كبيرة  من الشباب والفتيات  على الحرف البيئية والمهن الحرة  وبعض الحرف المتنوعة بهدف القضاء على البطالة وفتح اسواق جديدة للعمل بعيدة عن  القطاع الحكومي.

وقال محمد علاء، رئيس مجلس إدارة جمعية حياة، إنّ "المشروع"، عقد عددًا من جلسات الحوار، مع مُمثلين من الجهات الحكومية، وهم : مديرية القوى العاملة، وجهاز تشغيل شباب الخريجين، وإداره التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والصندوق الاجتماعي، ومديرية الشباب والرياضة، ومُمثلي بعض الشركات الخاصة للمساهمة في حل مشكله البطالة، بهدف تحسين نوعية الحياة الاقتصادية لـ 390 شابًا من الجنسين من سن 18إلى40 عامًا ، وتمكين وبناء قدرات 20 من الشركاء ليصبحوا قادرين على تطبيق نموذج للتنمية المستدامة الذي يؤثر إيجابيات علي تحسين الظروف الاقتصادية للشباب خلال فترة المشروع،  وتمكين 160 شابًا من الجنسين من سن 18-40عامًا على المهارات الحرفية والإدارية والحياتية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بنهاية فترة المشروع، وإلحاق 230  شابًا من الجنسين من الحصول على فرص عمل لائقة وذلك بنهاية فترة المشروع.

وقال مينا حنين، مُمثل الهيئة القبطية الإنجيلية، إنّه تم تمكين وبناء قدرات 35من الشركاء ليصبحوا قادرين على تطبيق نموذج للتنمية المستدامة الذي يؤثر إيجابيات علي تحسين الظروف الاقتصادية للشباب خلال فترة المشروع، وتمكين 281 شابًا من الجنسين على المهارات الحرفية (صيانة الكمبيوتر، وصيانة الدش والرسيفر، والصناعات الغذائية، والاكسسوار، والبورسلين، والمكب ارتست، والكوافير)  منهم 111 شاب على الأعمال الحرفية، و 170 شابا على الأعمال الإدارية.

وأضاف "حنين"، أنّه تم تشكيل ما يُسمى بـ"الكيان الاقتصادي" عن طريق الانتخاب من الجمعيات الاهلية المختلفة التي تعمل في المشروع، وهدفه الإستمرارية، ومتابعة النماذج التي تم تدريبها وتاهيلها لسوق العمل.


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