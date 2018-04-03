تطورات مثيرة في رضيعة سجن القناطر

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قررت إدارة سجن القناطر اليوم الثلاثاء، تسليم الرضيعة عالية عبد الله المحتجزة مع والدتها إلى محام الأم تمهيدًا لتسليمها إلى الأسرة.

كانت فاطمة محمد تقدمت بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا من النيابة تسليم ابنتها ذات الـ 14 شهرًا والمحتجزة معها في سجن القناطر إلى عائلتها، بحسب المحامي حليم حنيش.

وتعرضت فاطمة وزوجها عبد الله مضر وأخوها عمر للاختفاء القسرى أثناء تواجدهم في محطة القطار بالجيزة يوم السبت 24 مارس الماضي استعدادًا للسفر لأسيوط.

 وأسندت النيابة إلى فاطمة تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.


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