  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
إبراهيم منير

قيادي إخواني: هذه مغالطات "إبراهيم منير"

صورة الطفلة

تطورات مثيرة في رضيعة سجن القناطر

علي جمعة

شاهد.. كيف هنأ علي جمعة السيسي بالرئاسة

تامر عبد المنعم

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

قيادي إخواني: هذه مغالطات "إبراهيم منير"

الحياة السياسية

إبراهيم منير
إبراهيم منير

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الزعفراني: الإخوان لم يكن لهم أي دور في "الصحوة الإسلامية"

#

قيادي إخواني يبلغ الشرطة عن إخواني!

#

رئيس شورى الجماعة الإسلامية لعبد الماجد: "ارحمنا"

#

7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا

الصحوة الإسلامية

محيي الدين عيسي

مغالطات إبراهيم منير

النظام الخاص

حوار قناة مكملين

قال القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي الدين عيسي إن هناك مغالطات فى حديث إبراهيم  منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في الحوار الذي أجراه معه الإعلامي محمد ناصر علي قناة مكملين الإخوانية.

وأضاف عيسي علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه على مدار ثلاث ساعات تقريبا استمعت إلى حوار منير علي قناة مكملين ، لافتا إلي أن السيد نائب المرشد عندما يتحدث فى الشأن العام فإن كلامه يخضع للتقييم والجرج والتعديل.

واستطرد قائلا : بعيدا عن جوقة المؤيدين على طول الخط ، والذين أتقنوا فن التبرير حتى مع الشئ ونقيضه ، فإننا نعرج إلى تحليل مبدأى للحوار

، والذي تميز  بالهدوء وطول صبر الضيف على المحاور فلم ينجح فى استفزازه أو غضبه ، بالإضافة إلي الصراحة والوضوح فى بعض الإجابات وخاصة فيما يتعلق بالبيعة والولاء.

كما أوضح أن من إيجابياته :  حديثه عن إغواء السادات ومبارك للإخوان بالعمل الإغاثى والسياسى لينشغلوا عن العمل الإصلاحى والتربوى.

وعن المغالطات التي وقع فيها منير في حواره جاءت في حديثه عن التنظيم الخاص وحادثة اغتيال "السيد فايز" ،  وهو عضو بالجماعة وهناك أدلة قوية على أن اغتياله تم على أيدى التنظيم الخاص الذى أسسه البنا بقيادة عبد الرحمن السندى.

كما وقع في مغالطة كبري في حديثه  عن فترة السبعينات بعد خروج الإخوان من السجون ،  فالصحوة الإسلامية بدأت عام 1972 وقبل خروح الإخوان من المعتقلات ولم يكن للإخوان أى دور فيها، لافتا إلي أن التأسيس الثانى للجماعة ، هو واقع عايشناه فقد خرجت جماعة الإخوان من معتقلات عبد الناصر عام 1974 وهى جماعة مهترئة ليس لها جسم قوى ، حتى كانت فتنة تولى المرشد وانقسم الإخوان بين "عبد الحكيم عابدين" – صهر البنا-  وعمر التلمسانى ، وانتهى الأمر بوفاة عابدين ، وتولى التلمسانى ليكون المرشد الثالث فى تاريخ الإخوان.

كما أشار عيسي إلي أن الاخوان التحموا بالجماعة الاسلامية ، ووفق الدور المؤثر للتلمسانى فى شباب الجامعات انضم المئات منهم إلى الإخوان وكان منهم قيادات طلابية ، حيث اعتمد  على دور الشباب وضم عددا منهم لمكتب الإرشاد وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.

واختتم حديثه عن المغالطات قائلا :  تم بعد ذلك تأسيس الأقسام الفنية والمناطق الإدارية ووضع اللوائح ، فكيف لا يكون تأسيسا ثانيا؟


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة بديع في قضية "فض اعتصام رابعة"
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية
» «الجبلاية» ترد على استبعاد «صلاح» من مونديال روسيا
» في سوريا رؤية المعتقل بـ"مليونا ليرة"
» نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات
» بالفيديو.. طفل يؤدي عمرة عن "صدام حسين"
» وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة
» وزير التموين يزف خبرا سارا للمواطنين
» "نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق
» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

نعم - 10 %
لا - 72 %
لا أهتم - 19 %
اجمالى المصوتين:997

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح