  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
إبراهيم منير

قيادي إخواني: هذه مغالطات "إبراهيم منير"

صورة الطفلة

تطورات مثيرة في رضيعة سجن القناطر

علي جمعة

شاهد.. كيف هنأ علي جمعة السيسي بالرئاسة

تامر عبد المنعم

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

«الجبلاية» ترد على استبعاد «صلاح» من مونديال روسيا

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الفيفا يهدد صلاح: سوف نستبعدك من المشاركة في المونديال

#

«آل شيخ» عن «صلاح»: «لازم يوحشنا قبل المونديال»

#

بالفيديو.. قتل صديقه وقطّع جثّته وألقاها في القمامة

#

عرض روسي لـ"مسلحي الغوطة"

اتحاد الكرة

صلاح

ايهاب لهطية

نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، صحة استبعاد محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي من المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وأكد لهيطة، في بيان له أن "الجبلاية" لم يصله أي خطاب من الفيفا أو أي جهة أخرى بهذا المعنى.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أنه هناك احتمالية لغياب صلاح عن المونديال لعدم خضوعه إلى كشف المنشطات خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير بسويسرا.

وأوضح  "لهيطة" أن محمد صلاح لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف المعسكر لدى إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسبًا لضم لاعبين جدد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة بديع في قضية "فض اعتصام رابعة"
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية
» «الجبلاية» ترد على استبعاد «صلاح» من مونديال روسيا
» في سوريا رؤية المعتقل بـ"مليونا ليرة"
» نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات
» بالفيديو.. طفل يؤدي عمرة عن "صدام حسين"
» وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة
» وزير التموين يزف خبرا سارا للمواطنين
» "نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق
» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح