» «الجبلاية» ترد على استبعاد «صلاح» من مونديال روسيا

03 أبريل 2018 - 02:33 م

نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، صحة استبعاد محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي من المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وأكد لهيطة، في بيان له أن "الجبلاية" لم يصله أي خطاب من الفيفا أو أي جهة أخرى بهذا المعنى.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أنه هناك احتمالية لغياب صلاح عن المونديال لعدم خضوعه إلى كشف المنشطات خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير بسويسرا.

وأوضح "لهيطة" أن محمد صلاح لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف المعسكر لدى إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسبًا لضم لاعبين جدد.