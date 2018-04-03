  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:12 م
بحث متقدم
إبراهيم منير

قيادي إخواني: هذه مغالطات "إبراهيم منير"

صورة الطفلة

تطورات مثيرة في رضيعة سجن القناطر

علي جمعة

شاهد.. كيف هنأ علي جمعة السيسي بالرئاسة

تامر عبد المنعم

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

15 مايو.. الحكم على 5 متهمين فى خلية الزيتون الإرهابية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. الجنايات تحدد مصير المتهمين بـ"خلية الزيتون"

#

15 مايو.. الحكم على صفوت الشريف بالكسب غير المشروع

#

النائب العام يأمر بحبس 10 متهمين بخلية حسم الإرهابية

#

النقض تؤيد أحكام البراءة والسجن على 30متهما بأحداث دمياط

تعطيل احكام الدستور

خلية الزيتون الاولى

خلاف أحكام القانون

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم على 5متهمين، بالقضية المعروفة إعلاميًا. بـ"خلية الزيتون الأولي بجلسة 15 مايو المقبل.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة بديع في قضية "فض اعتصام رابعة"
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية
» «الجبلاية» ترد على استبعاد «صلاح» من مونديال روسيا
» في سوريا رؤية المعتقل بـ"مليونا ليرة"
» نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات
» بالفيديو.. طفل يؤدي عمرة عن "صدام حسين"
» وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة
» وزير التموين يزف خبرا سارا للمواطنين
» "نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق
» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح