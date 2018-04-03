15 مايو.. الحكم على 5 متهمين فى خلية الزيتون الإرهابية

03 أبريل 2018 - 02:35 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم على 5متهمين، بالقضية المعروفة إعلاميًا. بـ"خلية الزيتون الأولي بجلسة 15 مايو المقبل.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.