الأهلي يغري متعب بهذا المنصب بشرط!

03 أبريل 2018 - 02:42 م

تلقى اللاعب عماد متعب مهاجم الأهلي المعار لنادي التعاون السعودي عرضًا مغريًا من إدارة القلعة الحمراء لتولي منصب إداري.

وكانت قد تداولت أخبار حول أن المنصب سيكون تواجد "متعب" في إدارة التعاقدات بدءًا من الموسم المقبل بمرتب مغرٍ، مقابل إن أن يعلن المهاجم اعتزاله نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن اللاعب عماد متعب يلعب الآن بنادي التعاون السعودي وسوف تنتهي إعارته بعد شهر من الآن ويحق له إن يمضي في أي نادي يريد أن يلعب فيه، في الوقت الذي يدخل فيه نادي الزمالك في مفاوضات لضمنه خلال الموسم المقبل.