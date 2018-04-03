العثور على جثة مجهولة الهوية بصحراوى المنيا

03 أبريل 2018 - 02:44 م

عثرت أجهزة الأمن بالمنيا على جثة مجهولة ملقاة علي جانب الطريق الصحراوي الشرقي علي بعد15 كيلو مترا من كمين البرشا، بزمام قرية تل بني عمران التابعة لمركز دير مواس.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي بالعثور على جثة لرجل فى العقد السادس من العمر على الطريق لصحراوى الشرقى القاهرة أسيوط بعد بلاغ تلقته عمليات النجدة.

وبعمل التحريات التي قام بها العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب بإشراف العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي أن الجثة تم العثور عليها بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وبها إصابات ظاهرة ويرجح اصطدامه بسيارة فرت هاربة.

وبمناظرة الجثة بعد نقلها لمستشفي ملوي العام تبين من الكشف المبدئي الذي قام به مفتش الصحة والدكتور إسحق إبراهيم فارس نائب مدير المستشفي وجود إصابات وتهشم بأنحاء متفرقة بالجسد وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق