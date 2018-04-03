  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
إبراهيم منير

قيادي إخواني: هذه مغالطات "إبراهيم منير"

صورة الطفلة

تطورات مثيرة في رضيعة سجن القناطر

علي جمعة

شاهد.. كيف هنأ علي جمعة السيسي بالرئاسة

تامر عبد المنعم

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

تأجيل محاكمة بديع في قضية "فض اعتصام رابعة"

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

ننشر مرافعة دفاع المتهمين بقضية "فض رابعة"

#

بدء محاكمة بديع في "اعتصام رابعة"

#

تأجيل قضية "فض رابعة" وتغريم 8 شهود ألف جنيه

#

بدء محاكمة قيادات الإخوان في "فض رابعة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 10 أبريل لاستكمال سماع المرافعة.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة بديع في قضية "فض اعتصام رابعة"
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية
» «الجبلاية» ترد على استبعاد «صلاح» من مونديال روسيا
» في سوريا رؤية المعتقل بـ"مليونا ليرة"
» نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات
» بالفيديو.. طفل يؤدي عمرة عن "صدام حسين"
» وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة
» وزير التموين يزف خبرا سارا للمواطنين
» "نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق
» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح