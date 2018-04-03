زراعة 200 فدان ببني سويف من مياه الصرف المعالج

03 أبريل 2018 - 02:55 م

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال المرحلة الأولى لإصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، والتي تستوعب 6 آلاف متر مكعب من صرف المنطقة.



وتشمل محطة ري ووحدة فلاتر وخطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة أكثر من 200 فدان، تتم زراعتها بنباتات وأشجار الجوجوبا والبامبو ونخيل الزينة، وصرح المحافظ بأن المنطقة تعاني من الصرف منذ 12 عامًا، وكان لها تداعيات سلبية أثرت على الاستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها حيث كانت تغمر مياه الصرف منازل القرى القريبة منها بجانب محطة محولات مؤكدًا أن المشروع يعتبر إنجازًا نوعيًا نتيجة جهود متكاملة بين المحافظة والوزارات والهيئات المعنية.



وكشف حبيب أن المرحلة الثانية من أعمال إصلاح المنظومة، والتي تتضمن تنفيذ الحلول النهائية للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع في الأعمال الزراعية، ليتم استيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف.