  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:54 م
بحث متقدم
بورسعيد

موقع إسرائيلي يحتفي بـ«بورسعيدي».. هذا هو السبب

انتخابات الرئاسة

«السيسي» يحظى بنفس تأييد «مبارك» قبل سقوطه

إبراهيم منير

قيادي إخواني: هذه مغالطات "إبراهيم منير"

صورة الطفلة

تطورات مثيرة في قضية رضيعة سجن القناطر

علي جمعة

شاهد.. كيف هنأ علي جمعة السيسي بالرئاسة

تامر عبد المنعم

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

لليوم الثانى على التوالى..

وقفة احتجاجية لصيادي الغردقة لقطع أرزاقهم

قبلي وبحري

صور الوقفة الاحتجاجية
صور الوقفة الاحتجاجية

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

وقفة احتجاجية للصيادين بالغردقة لـ«قطع أرزاقهم»

#

بالصور.. المحامون يطالبون برحيل عاشور

#

بالصور.. الأزهر ينتفض من أجل القدس

#

اعتصام أولياء الأمور بطنطا بسبب ضم بنين لمدرسة البنات

نظم العشرات من الصيادين بمدينة الغردقة، لليوم الثانى وقفة احتجاجية أمام حلقة السمك، اعتراضًا على قرار منع الصيد بالبحر الأحمر، والذي اعتبروه قطعًا لأرزاقهم والذى استمر لأكثر من شهرين.

  ويعاني صيادو البحر الأحمر، الأمرين ما بين وقف مصدر دخلهم الوحيد، وزيادة أعباء المعيشة، خاصة بعد قرار منع الصيد، والذي جرى تطبيقه منذ 9 فبراير الماضي. وهناك أكثر من 20 ألف صياد بالغردقة، ناشدوا المسئولين التنفيذيين والأمنيين، لوضع حلٍ جذري لمشكلتهم، مؤكدين أن القرار زاد الموقف تعقيدا، وضاعف معاناتهم لعدم وجود أي مورد دخل آخر لهم.

يقول عضو مجلس إدارة جمعية الصيادي بالغردقة سليمان غريب، إن قرار منع الصيد تسبب في زيادة أعباء أسر الصيادين وأبنائهم، مشيرًا إلى أن القرار أثر سلبًا الحالة المعيشية لأسر الصيادين.

وأضاف «غريب»، أن أسر الصيادين يصل عددهم لنحو 20 ألف شخص، ما بين أطفال وشيوخ وسيدات وشباب، مناشدًا الدولة بحل مشكلتهم وأوضح أحمد سليمان، صياد، أن هناك معلومات بان منع الصيد سيمتد وهو ما سيضيع علينا مواسم صيد أسماك «الشعور والعنبر والبربوني»، مشيرا إلى أن إنتاج كل صياد خلال هذا التوقيت من كل عام من تلك النوعيات من الأسماك يكون كبيرًا، ما يجعله ينتظرها من عام لآخر لسد الديون المستحقة عليه طوال العام، والتي تكفي بالكاد طعام الأبناء.

من جانبه، أكد رمضان المطري، صياد، أن الشهور القادمة هي شهور المواسم بالنسبة للصياد، إذ تعد بمثابة موسم جني المحصول التي يعتمد عليها بشكل رئيسي للدخل خلال العام، لمواجهة أعباء المعيشة، مشيرا إلى أن قرار منع الصيد أغلق مصدر رزق العديد من الصيادين، والذين ليس لهم أي مصدر دخل آخر واذا استمر المنع سيضيع مواسم صيد أسماك "الشعور والعنبر والبربوني"، ويعني أن الصياد سينتظر هذه المواسم من عام لآخر لسد الديون المستحقة عليه طوال العام. 





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "علي بابا "الصينية تقاضي شركة إماراتية
» مفاجأة ..السكر له القدرة علي التئام الجروح
» أقوى رد لصاحب "كمامة البصل" ضد اليهود
» ماذا قال «كلوب» عن فوز «صلاح» بالحذاء الذهبى؟
» تأجيل محاكمة بديع في قضية "فض اعتصام رابعة"
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية
» «الجبلاية» ترد على استبعاد «صلاح» من مونديال روسيا
» في سوريا رؤية المعتقل بـ"مليونا ليرة"
» نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات
» بالفيديو.. طفل يؤدي عمرة عن "صدام حسين"
» وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح