» "علي بابا "الصينية تقاضي شركة إماراتية

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دبي

الصين

دعوى قضائية

تجاري

شركة

رفعت مجموعة علي بابا القابضة دعوي قضائية ضد شركة، مقرها دبي في الإمارات، اتهمتها بأحداث باستخدام اسمها التجاري، وجمع أكثر من 3.5 مليون دولار في صورة عملة مشفرة باسم "علي بابا كوينز".

وقالت علي بابا في شكوى قدمتها للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن استخدام مؤسسة علي بابا كوين ”الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد“ لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية.

ولم ترد علي بابا كوين، المعروفة أيضا باسم مؤسسة ايه.بي.بي.سي، ولا مكتبها للمحاماة حتى الآن على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.

وبعد ساعات من تقديم الدعوى، أصدرت القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية كيمبا وود أمر تقييد مؤقت يطلب من علي بابا كوين أن تشرح في 11 أبريل الجاري الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها.

وتطالب الدعوى بوقف المزيد من الانتهاكات المزعومة ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة وذلك وفقا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك. وحصلت رويترز على نسخة من أمر التقييد المؤقت الذي لم يكن متاحا عبر السجلات الإلكترونية للمحكمة.

تنخرط علي بابا كثيرا في دعاوي بشأن البيع المزعوم لسلع مقلدة على موقعها الإلكتروني وذلك كمدع أو مدع عليه.

وتقول أوراق الدعوى إنه رغم أن علي بابا كررت القول بأنها ”غير مهتمة بدخول مجال العملات المشفرة“ فإن ارتباكا بشأن دورها قد انتشر عبر وسائل الإعلام وإن علي بابا كوين ”لم تفعل شيئا لمجابهة هذا الارتباك أو تصحيحه“.


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