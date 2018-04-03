» مفاجأة ..السكر له القدرة علي التئام الجروح

03 أبريل 2018 - 03:21 م

فوائد كثيرة قد تؤدي الي علاج الكثير من الجروح ليس بطريقة الملح "لتضمين الجروح" بل بالسكر وهو الشئ الجديد الذي لم يعلمه الكثيرون.

ففي أحد المناطق الريفية الفقيرة بين سلسلة جبال المرتفعات الشرقية في زيمبابوي، وفي كل مرة كان يصاب موراندو بجرح، كان والداه يضعان الملح على الجرح، وإذا حالفه الحظ، وتوفر لدى أبيه بعض المال، كان يشتري له شيئا آخر أقل إيلاما من الملح، وهو السكر .

وكان موارندو يلاحظ دائما أن السكر يسرّع التئام الجروح، ولهذا عندما سافر إلى المملكة المتحدة، بعد أن حصل على وظيفة ممرض في الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في عام 1997، اندهش حين علم أنهم لا يستخدمون السكر رسميا في علاج الجروح، واعتزم تغيير الأمر بنفسه .

لكن فكرة موراندو لم تلق صدى في الأوساط الطبية إلا مؤخرا، إذ استكمل موارندو، كبير المحاضرين في مجال تمريض البالغين بجامعة وولفرهامبتون، دراسة تجريبية عن تأثير السكر على التئام الجروح، ونال عنها جائزة من دورية "ووند كير" (العناية بالجروح) في مارس عام 2018 .