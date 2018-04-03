» تفاصيل اكتشاف زوجة «الفخراني» انتحار نجلها



شهدت مدينة المحلة الكبرى حالة من الحزن والفزع، بعد اكتشاف انتحار خالد الفخراني الطالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بقسم أول المحلة وعلي الفور قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية.





علي الفور انتقل ضباط البحث الجنائي بقسم أول المحلة لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثمان المذكور علي سرير غرفة نومه، وبه إصابة بالرقبة وبه "حز" هلالي الشكل أسفل الذقن إلى خلف الأذنين وآثار "رسوب" دموي بالأطراف، ولا يوجد به أي إصابات أخرى وبجواره هاتفة المحمول وجهاز "اللاب توب" الخاص به.





وكشفت المعاينة، أن باب الغرفة كان مغلقًا من الداخل والغرفة مرتبة ويوجد 2 عامود خشب بالدولاب بارتفاع مترين من الخارج ويوجد علي رأس العامود من أعلى كابل تليفوني.





تم تشكيل فريق بحث وبجمع المعلومات تبين أن المتوفي يقيم بالشقة بالطابق الأول علوي هو ووالدته فقط خيرية محمد كامل 52 عامًا مهندسة بمجلس المدينة بالمعاش وتبين أنه بعد سفر والده للخارج منذ شهرين عقب صدور حكم بالسجن ضده 3 سنوات بتهمة إهانة السلطة القضائية دخل في حالة نفسية سيئة.





وبالفحص تبين، أن والدته غادرت الشقة وتركته بمفرده قبل يومين متوجهة لزيارة والدتها بقرية "دنوشر" وعقب عودتها اكتشفت وجود حزاء نجلتها في الخارج وباب الغرفة مغلق فاستعانت بحارس العقار زكي عبد المجيد زكي 34 عامًا، والذي قام بكسر شباك البلكونة المؤدي لغرفة المتوفي واكتشفت وجوده بنفس ما ذكر بمعاينة البحث الجنائي.



