» محمد صلاح يعادل رقم «ميسي»

03 أبريل 2018 - 04:35 م

واصل النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مطاردته للأرقام القياسية، بعدما نجح في معادلة رقم الأرجنتيني "ميسي"، مهاجم برشلونة الإسباني.

وتساوى محمد صلاح، مع أسطورة برشلونة ليونيل ميسى، في قائمة الأكثر اشتراكًا في الأهداف على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويتصدر محمد صلاح القائمة بعدما سجل 29 هدفًا وصنع 9 آخرين ليكون إجمالي اشتراكه فى الأهداف 38، أما ميسي فقد سجل 26 هدفًا وصنع 12 ليكون إجمالي اشتراكه في الأهداف أيضًا 38.

ويتنافس الثنائي على جائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، حيث يتصدر محمد صلاح القائمة برصيد 29 هدفًا، ويحتل ميسى الوصيف بـ26 هدفًا بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكى هداف بايرن ميونخ، وشيرو إيموبيلى هداف لاتسيو الإيطالى.



