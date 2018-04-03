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إطلاق اسم "خالد توفيق" على أحد شوارع طنطا

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إطلاق اسم الدكتور أحمد خالد توفيق على شارع القنطرة بمدينة طنطا
إطلاق اسم الدكتور أحمد خالد توفيق على شارع القنطرة بمدينة طنطا

محمد عبدالناصر

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احمد خالد توفيق

الكاتب الروائى

قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إطلاق اسم الفقيد الدكتور أحمد  خالد توفيق، الكاتب الروائي، على شارع القنطرة بمدينة طنطا؛ تقديرًا من محافظ الغربية، بالدور الذي قام به الكاتب الروائي في مجال الأدب.

يذكر أن  المئات من أهالى طنطا، شيعوا جثمان الدكتور أحمد خالد توفيق، الأديب المشهور، الذي وافته المنية مساء أمس، الإثنين، في مستشفى قصر العيني عن عمر يناهز  55 عامًا، من مسجد السلام بمنطقة المرشحة وسط تجمع كبير للقراء من مدينة طنطا ووسط غياب المثقفين من الوسط الفني، حضر صلاة الجنازة مجموعة من أساتذة جامعة طنطا وأدباء ومثقفين محافظة الغربية.

جدير بالذكر أن الراحل تخرج من كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985، ولديه من الأبناء اثنان، وكان كاتبًا كبيرًا فى الخيال العلمى، وأيضًا كان طبيبًا كبيرًا، حيث يعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال الخيال العلمي كما لقب بالعراب.



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