قرار عقابي من«التعليم» بشأن فيديو«الذبح»

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وزارة التعليم

مشهد تمثيلى

مدرسة

ذبح

بعد انتشار فيديو لمشهد تمثيلي لرجل «ساحر» يقوم بخدعة ذبح أحد الأشخاص داخل مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة مركز بلقاس بالدقهلية أمام الأطفال في الاحتفال بيوم اليتيم، أصدرت وزارة التربية والتعليم، بياناً تضمن قرارت عقابية للقائمين على إدارة المدرسة.

وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأنه بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة مركز بلقاس دقهلية قامت بتمثيل مشهد ذبح أمام الأطفال في الاحتفال بيوم اليتيم، فأنه تم على الفور تواصل ياسر عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي مع مدير المديرية، وكلف لجنة بالتوجه إلى المدرسة، وتم إلغاء تكليف مدير المدرسة محمد أحمد محمد، ووكيلة المدرسة الأستاذة عبير عبدالفتاح القطري، واستبعاد كل من شارك في الاحتفال بعيد اليتيم، لما أثاروه من رعب في نفوس الطلاب، وتم تحويل الواقعة للشؤون القانونية بالوزارة.


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