مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

03 أبريل 2018 - 05:25 م

كشفت عبير الفخراني ابنة البرلماني السابق حمدي الفخراني، مفاجأة صادمة عن سبب انتحار شقيقها الأصغر أمس، مشيرة إلى أن لعبة تسمى «الحوت الأزرق» هي التي قادته إلى الانتحار.

ونشرت «عبير» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل ماحدث محذرة من هذه اللعبة.

وقالت :« عندما تحدث البعض بالأمس عن لعبه تسمى الحوت الازرق متداوله بين المراهقين وهي عباره عن 50 مرحله تقريبا يتم من خلالها السيطره التامه على المراهق من خلال عدة مراحل بعضها يتطلب كتابة كلمات معينه وبعضها احداث جروح باليد وقراءة بعض الكلمات التى اعتقد انها رموز شيطانيه حتى تاتي المرحله الاخيره وهي الانتحار بالطريقه التى يحددها الضحية».

وتابعت :« مراحل اللعبه طويله ..وموجوده ع اليوتيوب وجوجل ..لم اكن اصدق ان مثل هذا ممكن ان يكون حقيقيا او ظننت ان البعض يواسينا ...وخصوصا ان اخي ولد متدين ملتزم في صلاته وقراءته للقرآن ...ولكن ماعلمته من حالات الانتحار المشابهه ان كل الضحايا كانت اولاد وبنات مشهود لهم بالاحترام والتفاؤل وآخرها حالة انتحار مراهقه 16 عام بطنطا بالقاء نفسها من الدور الخامس وجميعهم دخلوا اللعبه من باب التحدي كيف يمكن لاحد ان يؤثر فى ارادتي بهذا الشكل فيدخلون اللعبه حتى يتم السيطره عليهم تماما».

وأوضحت أنها :« بحثت فى ادوات أخي على مكتبه فوجدت كلمات بتطلب منهم فى بعض المراحل ان يكتبوها بالاضافه لرسمة الحوت شعار اللعبه وبعض الكلمات الغير مفهومه واغاني طويله جداا باللغه الانجليزيه عن الموت وال outsiders وكانه يحفظها عن ظهر قلب ..من الممكن ان انشر لكم هذه الكتابات ..ولكن اعتقد انه قد يحدث ضرر او اذى من قراءة تلك الطلاسم».

واختتمت كلامها :« خلاصة الامر لله ما أعطى ولله ماأخذ ولكن احذروا وراقبوا هواتف اولادكم جيدا..ويجب على الاعلام ان يتناول الامر بجديه وحرفيه حتى لا يحدث انجذاب سلبي للعبه».

وكان نجل البرلمانى السابق حمدي الفخراني أقدم على الانتحار شنقا داخل منزل العائلة بنطاق قسم أول المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة بمستشفى المنشاوي بطنطا.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أشرف عمارة، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرة المنتحر يفيد بالعثور على جثة «خالد» 18 سنة نجل البرلمانى السابق حمدي الفخراني مشنوقا داخل غرفة نومه بمنزل العائلة بشارع الجيش بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .