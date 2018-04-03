أم توقظ ابنها للصلاة بمسدس صاعق

03 أبريل 2018 - 05:26 م

أقدمت شارون دوبنز، وتبلغ من العمر 40 عاما، على استخدام المسدس مع ابنها البالغ 17 عاما، حتى تجعله يستعد لحضور صلاة عيد القيامة في مدينة فوينكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت الأم، التي مثلت أمام المحكمة بتهمة الإساءة إلى الطفل، إنها شحنت المسدس الصاعق، لكنها لم تستخدمه مع ابنها، ولكن الشرطة قالت إن كدمتين صغيرتين شوهدتا على رجل الصبي.

وأطلق قاض سراح الأم من الحجز الاثنين دون أي كفالة، ولكن مع بعض الشروط، والتي أخبرها بها بأنه "لا ينبغي لك حيازة أي سلاح، بما في ذلك المسدسات الصاعقة".