  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:34 م
بحث متقدم
السيسي يقسم اليمين في المحكمة الدستورية عام 2014

«السيسي» أول رئيس يؤدي اليمين أمام البرلمان منذ 13عامًا

أرشيفية

جهة أمنية تقتحم موقع «مصر العربية»

أبو تريكة

هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر

الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة

حمدي الفخراني

مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

أهالى طنطا يودعون "العراب".. وسط غياب المثقفين وحضور الاطباء والشباب

في جنازة «توفيق» غاب المثقفون وحضر الشباب

تيتو ونهرو وعبدالناصر

لقاء الزعماء الثلاثة الذي حدد مستقبل مصر عام1955

لقطة من الفيديو

قرار عقابي من«التعليم» بشأن فيديو«الذبح»

السيسي

«الألتراس» يدعو «السيسي» للحوار

بورسعيد

موقع إسرائيلي يحتفي بـ«بورسعيدي».. هذا هو السبب

السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة

آخر الأخبار

الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية

#

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

#

السعودية تحظر استيراد الجوافة المصرية لتلوثها

#

السعودية تعلن حظر استيراد الجوافة المصرية

السعودية

الزراعة

الجوافة

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة المُصدّرة من مصر إلى المملكة، على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

وأكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة، أنه سيتم استئناف المباحثات مع المملكة للسماح بدخول الجوافة الطازجة وفقا للضوابط، التي تضعها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن القرار السعودي يقتصر على الجوافة المصنعة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة في انتظار القرار السعودي المتعلق بإلغاء الحظر على استيراد الجوافة الطازجة، وفقًا للاتفاق المسبق بين السلطات المختصة في البلدين خلال الزيارة الأخيرة.

وأضاف "العطار" أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عدم ربط الجوافة الطازجة والجوافة المصنعة، وأن يتم البدء بإلغاء الحظر على الأخيرة تمهيدًا للاتفاق على إلغاء الحظر على الجوافة الطازجة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عرض ضخم من مانشستر يونايتد لضم «صلاح»
» «الختان» شبح يطارد الفتيات في مصر
» ضم طلاب المعاهد الأزهرية إلى برنامج «تكافل»
» تفاصيل اكتشاف زوجة «الفخراني» انتحار نجلها
» شنقت نفسها بسبب خلافات مع زوجها
» إطلاق اسم "خالد توفيق" على أحد شوارع طنطا
» هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر
» محمد صلاح يعادل رقم «ميسي»
» وقفة احتجاجية لصيادي الغردقة لقطع أرزاقهم
» "علي بابا "الصينية تقاضي شركة إماراتية
» مفاجأة ..السكر له القدرة علي التئام الجروح

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:50 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح