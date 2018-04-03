» عرض ضخم من مانشستر يونايتد لضم «صلاح»

03 أبريل 2018 - 05:39 م

دخل مسئولو نادي مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع «دون بالون» الإسباني في تقرير له، أن اليونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، يسعى للتعاقد مع الدولي محمد صلاح، خلال الميركاتو القادم.

وأشار الموقع الإسباني، إلى أن الشياطين الحمر يخطط لتقديم عرض قوي قيمته 175 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صلاح في فترة الانتقالات الصيفية.

ويريد مورينيو، التعاقد مع صلاح وتدريبه من جديد ولكن هذه المرة مع الشياطين، حيث سبق للثنائي أن عملًا معًا في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.



وكان العديد من الأوروبية، أبدت رغبتها في الحصول على خدمان الفرعون المصري، والتي جاء في مقدمتها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي البريميرليج، كما أحرز 37 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم.