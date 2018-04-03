دفن مجند شرطة لفظ أنفاسه في مشاجرة بالمحلة

قرر وكيل نيابة أول المحلة المستشار على إيهاب اليوم، الموافقة على التصريح بدفن جثة "مجند شرطة" لفظ أنفاسه عقب إصابته بمشاجرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة "حميده .خ" مجند من قوات الأمن بالمحلة على أيدي عامل وصاحب مطبعة خلال مشادة على أزمة مرورية بشارع شكري القوتلي بدائرة القسم، وتم نقله مصابًا إلى طوارئ مستشفى العام، والتي وافته المنية داخل غرفة العناية المركزة .

ونجح فريق البحث الجنائي تحت قيادة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية لكشف واقعة العثور على إصابة مجند بالقوات الشرطة أثناء مروره بالخدمات المرورية .

وتمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط عامل كاوتش وصاحب مطبعة واللذين اعتديا على الضحية بواسطة قطعة حديدية حال تنظيم الحركة المرورية بشارع شكري القوتلي بدائرة القسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



