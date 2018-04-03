» «أديب»: أردوغان ونتنياهو "محتلين" بيردحوا لبعض

03 أبريل 2018 - 06:54 م

وصف الإعلامي عمرو أديب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"المحتل"، معلقًا على الجدال الذي دار بين الأخير ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال "أديب"، برنامجه "كل يوم"، الذي يقدمه على قناة "اون تي في"، "أول مرة في حياتي أشوف اتنين محتلين بيردحوا لبعض، يعني أنا شفت ستات بتردح لبعض رجال سياسية بيردحوا لبعض لعيبة كرة بتردح لبعض مذيعين بيردحوا لبعض، إنما أول مرة أشوف اتنين محتلين بيردحوا لبعض".

وأضاف: "نتنياهو واردوغان داخلين في وصلة ردح، أردوغان قاله ايه؟ بالي قتلت الناس في غزة يلي محتل فالتاني قله ايه؟ نعم!! يالي قتلت الناس في عفرين يالي دبحت المدنيين يالي معندكش اخلاق!! اتنين محتلين بعايروا بعض باحتلالهم".