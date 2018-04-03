تأجيل محاكمة 16 متهمًا في أحداث يناير بالمنيا

03 أبريل 2018 - 07:02 م

أجلت محكمة جنايات المنيا مساء اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد رشاد محاكمة 16 متهما فى أحداث تظاهر إبان إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير إلى جلسة اليوم الثانى من دور سبتمبر المقبل.

وقال دفاع المتهمين إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فيما رفضت الدفاع عن أحد المتهمين لعدم حضوره من محبسه فى القضية التى يحاكم فيها 16 متهمًا بينهم 2 محبوسين على ذمة القضية، والتي تعود لأحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين فى يناير 2016 بتهمة التحريض على العنف والتظاهر والشغب والانتماء لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون.