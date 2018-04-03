  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
ريال مدريد واليوفنتوس

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

توفيق عكاشة

تفاصيل عودة «الفراعين» بعد توقف عامين

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

أحمد خالد توفيق

أبرز المواقف السياسية لـ«أحمد خالد توفيق».. «رابعة» أهمها

الكاتب الصحفي جمال سلطان

عقوبة«المصري اليوم» و«مصر العربية» سياسية

السيسي يقسم اليمين في المحكمة الدستورية عام 2014

«السيسي» أول رئيس يؤدي اليمين أمام البرلمان منذ 13عامًا

صلاح ومورينيو

عرض ضخم من مانشستر يونايتد لضم «صلاح»

أرشيفية

جهة أمنية تقتحم موقع «مصر العربية»

أبو تريكة

هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر

حمدي الفخراني

مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

قبل مواجهة ليفربول والسيتي

جوارديولا: مستوى «صلاح» لا يُصدق

الرياضة

المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا
المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مصير الحكومة بعد انتخاب الرئيس الجديد

#

ماذا قال باسم يوسف عن صلاح بعد الهاتريك؟

#

ياسمين الخطيب لمحمد صلاح : زي القمر وربنا

#

كاتب كبير يطالب محمد صلاح بحلق لحيته

مانشستر سيتي

المصريون

ليفربول

صلاح

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، خلال الموسم الحالي بـ«البريميرليج».

وقال جوارديولا عن «صلاح» في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «محمد صلاح رائع جدًا.. أن يسجل هذا الكم من الأهداف في موسم واحد أمر لا يصدق، ولم يتوقعه أحد».

وأضاف: «صلاح يركض كثيرًا فوق أرضية الملعب، فهو قوة هجومية كبيرة لليفربول بجانب اللاعبين الآخرين بالريدز».

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه ليفربول، غدًا، الأربعاء، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب «آنفيلد».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» يقود هجوم ريال مدريد أمام اليوفنتوس
» جوارديولا: مستوى «صلاح» لا يُصدق
» «أديب»: أردوغان ونتنياهو "محتلين" بيردحوا لبعض
» «الختان» شبح يطارد الفتيات في مصر
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة
» ضم طلاب المعاهد الأزهرية إلى برنامج «تكافل»
» في جنازة «توفيق» غاب المثقفون وحضر الشباب
» سر غياب «جلال» عن ودية «الزمالك والكهرباء»
» لقاء الزعماء الثلاثة الذي حدد مستقبل مصر عام1955
» موقع إسرائيلي يحتفي بـ«بورسعيدي».. هذا هو السبب
» إطلاق اسم "خالد توفيق" على أحد شوارع طنطا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح