«الأعلى للإرهاب» تأخر 5 سنوات

03 أبريل 2018 - 07:13 م

وافق مجلس النواب أمس الاثنين، بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويحل المجلس الجديد محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتشكيله في يوليو الماضي.

وجاء في قانون تشكيل المجلس الجديد أنه يهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا كل خمس سنوات".

ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.

وجاءت موافقة البرلمان على قانون المجلس الأعلى للإرهاب تماشيًا مع العملية الأمنية الكبرى "سيناء 2018" والتي يشنها الجيش والشرطة ضد المتشددين في شمال سيناء منذ فبراير الماضي.

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "موافقة مجلس النواب علي قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف جاءت متأخرة جدًا بعدما نخر الإرهاب عظام مصر خلال 5سنوات منذ ثورة 30 يونيو 2013".

وأضاف لـ "المصريون"، أنه كان يجب تشكيل هذا المجلس في 26 يوليو 2013، عندما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشعب تفويضه لمواجهة الإرهاب المحتمل.

وأشار صادق إلى أن "مواجهة الإرهاب في مصر لايتطلب مجلسًا فقط، وإنما استراتيجية شاملة تتمثل في التوعية الثقافية بخطورة الإرهاب وتعديل المناهج التي تحض علي العنف والتطرف وعمل توعية إعلامية ودينية بمواجهة الإرهاب".