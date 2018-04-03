8 طعنات تنهي حياة عجوز داخل شقتها والسبب مجهول

03 أبريل 2018 - 07:13 م

تكثف مباحث الإسكندرية، جهودها لكشف غموض مقتل ربة منزل عجوز، داخل شقتها بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، فيما رجحت التحريات المبدئية أن الحادث تم بهدف السرقة.

وكان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة عجوز داخل الشقة سكنها بمنطقة خورشيد دائرة القسم.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين من المعاينة وجود جثة المجني عليها “م- 76 سنة «مسجاة على أرضية صالة الشقة، وبسؤال أبنائها قرروا أن المنزل خاص بالعائلة، ولكل منهم شقة مستقلة، وأن والدتهم تقيم بشقة مستقلة بمفردها وأنهم خرجوا جميعًا ليلة الحادث وعند عودتهم صعدوا إلى شقتها للاطمئنان عليها فوجدوها بالحالة التي عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق وأمر المستشار أشرف المغربي بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع البصمات، وانتقل مدير نيابة ثالث المنتزة لمناظرة الجثة، وتبين إصابتها بـ8 طعنات نافذة بالبطن ووجود جرح قطعي بالأذنين واختفاء قرط ذهبي كانت ترتديه المجني عليها، ما يرجح أن الجريمة تمت بدافع السرقة.

وبعرض التحقيقات على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أمر بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الأدلة الجنائية واستدعاء الشهود لسؤالهم.