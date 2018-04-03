  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
ريال مدريد واليوفنتوس

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

توفيق عكاشة

تفاصيل عودة «الفراعين» بعد توقف عامين

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

أحمد خالد توفيق

أبرز المواقف السياسية لـ«أحمد خالد توفيق».. «رابعة» أهمها

الكاتب الصحفي جمال سلطان

عقوبة«المصري اليوم» و«مصر العربية» سياسية

السيسي يقسم اليمين في المحكمة الدستورية عام 2014

«السيسي» أول رئيس يؤدي اليمين أمام البرلمان منذ 13عامًا

صلاح ومورينيو

عرض ضخم من مانشستر يونايتد لضم «صلاح»

أرشيفية

جهة أمنية تقتحم موقع «مصر العربية»

أبو تريكة

هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر

حمدي الفخراني

مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

8 طعنات تنهي حياة عجوز داخل شقتها والسبب مجهول

قضايا وحوادث

مقتل عجوز برصاص مجهولين بشمال سيناء
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها فى بني سويف

#

كفيف لرئيس لجنة: "علمولي على النجمة"

#

كفيف : "علمولى على النجمة"

#

أدوية زائدة تنهي حياة روسية بالغردقة

قتل

سرقة

البحث الجنائى

عجوز

مسكنها

تكثف مباحث الإسكندرية، جهودها لكشف غموض مقتل ربة منزل عجوز، داخل شقتها بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، فيما رجحت التحريات المبدئية أن الحادث تم بهدف السرقة.

وكان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة عجوز داخل الشقة سكنها بمنطقة خورشيد دائرة القسم.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين من المعاينة وجود جثة المجني عليها “م- 76 سنة «مسجاة على أرضية صالة الشقة، وبسؤال أبنائها قرروا أن المنزل خاص بالعائلة، ولكل منهم شقة مستقلة، وأن والدتهم تقيم بشقة مستقلة بمفردها وأنهم خرجوا جميعًا ليلة الحادث وعند عودتهم صعدوا إلى شقتها للاطمئنان عليها فوجدوها بالحالة التي عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق وأمر المستشار أشرف المغربي بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع البصمات، وانتقل مدير نيابة ثالث المنتزة لمناظرة الجثة، وتبين إصابتها بـ8 طعنات نافذة بالبطن ووجود جرح قطعي بالأذنين واختفاء قرط ذهبي كانت ترتديه المجني عليها، ما يرجح أن الجريمة تمت بدافع السرقة.

وبعرض التحقيقات على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أمر بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الأدلة الجنائية واستدعاء الشهود لسؤالهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» يقود هجوم ريال مدريد أمام اليوفنتوس
» جوارديولا: مستوى «صلاح» لا يُصدق
» «أديب»: أردوغان ونتنياهو "محتلين" بيردحوا لبعض
» «الختان» شبح يطارد الفتيات في مصر
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة
» ضم طلاب المعاهد الأزهرية إلى برنامج «تكافل»
» في جنازة «توفيق» غاب المثقفون وحضر الشباب
» سر غياب «جلال» عن ودية «الزمالك والكهرباء»
» لقاء الزعماء الثلاثة الذي حدد مستقبل مصر عام1955
» موقع إسرائيلي يحتفي بـ«بورسعيدي».. هذا هو السبب
» إطلاق اسم "خالد توفيق" على أحد شوارع طنطا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح