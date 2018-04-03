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بالمنيا

مسجل خطر يعتدي على محصل كهرباء ويسرق 12 ألف جنيه

قبلي وبحري

امن المنيا
امن المنيا

جمال زكى

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الأمن

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محصل كهرباء

تشكبل عصابى

اعتدى مسجل خطر وآخرون على محصل كهرباء بإحدى قرى مركز المنيا وسرق متحصلات الفواتير مجموعة كبيرة من الفواتير وجارٍ البحث عن المتهمين وأُخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بقيام مجهولين بقطع الطريق علي محصل كهرباء والتعدي عليه بالضرب وسرقة حقيبته.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة مدير المباحث والعميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والرائد محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا توصل إلي قيام مسجل شقي خطر يدعي كريم ,ا 25 سنة مسجل شقي خطر يستقل دراجة نارية وبصحبته آخرون قاموا بالتعدي علي محصل كهرباء يدعي وليد عبد الله 48 سنه مقيم بصفط الغربية، وسرقوا منه حقيبته والتي كانت تحتوي علي فواتير تحصيل الكهرباء ومبلغ نقدي 12 ألف جنيه وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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