أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

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السيسي

رئيس وزراء إثيوبيا

اتصال

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الاثيوبي الجديد الدكتور أبي أحمد، هنأه فيه بمناسبة اخياره رئيسًا للوزراء وشدد على مواصلة مسيرة تعزيز العلاقات بين البلدين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة للدكتور أبي أحمد بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

كما أكد "السيسي" اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بأثيوبيا وما يربط بين البلدين من مصير مشترك، مشيراً إلى تطلعه للعمل مع رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد من أجل مواصلة تعزيز الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، فضلاً على تطوير التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأثيوبي أعرب عن تقديره للسيسي، ووجه من جانبه التهنئة للرئيسي السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، مؤكداً حرصه على تدعيم العلاقات المصرية الاثيوبية التاريخية وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الافريقية المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بالقرن الافريقي، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك.


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