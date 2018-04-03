» إيهاب جلال يهدد انتقال «أفشة» للزمالك

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الزمالك

انبى

ايهاب جلال

افشة

يدرس محمد مجدي أفشة، لاعب وسط فريق إنبي، التراجع عن قراره بشأن الانتقال للزمالك، خوفًا من رحيل إيهاب جلال، عن القيادة الفنية للفريق الأبيض، مع نهاية الموسم الجاري.

وأبدى "أفشة"، ترحيبه بالانضمام لنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل حال التوصل لاتفاق نهائى مع نادى إنبى بخصوص تفاصيل الصفقة، لكنه نقل لمسئولي النادي الأبيض تخوفه الشديد من رحيل إيهاب جلال بعد انضمامه.

وأكد مسئولو الزمالك لقفشة، أن إيهاب جلال مستمر ولن يرحل وسيقود الفريق بالموسم المقبل من البداية للنهاية، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم مفاوضات قفشة بشكل نهائي.



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