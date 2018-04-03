تفاصيل عودة «الفراعين» بعد توقف عامين

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توفيق عكاشة

الفراعين

كشف الإعلامى توفيق عكاشة العضو المنتدب بالوكالة لقناة الفراعين الفضائية، تفاصيل عودة القناة مجددا بعد غياب تعدى العامين.

وقال عكاشة – حسبما نشرت صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فى تصريحات للكاتب الصحفى عز الأطروش مدير برامج قناة الفراعين- : إن القناة ستخرج للنور بشكل جديد، وسوف تحمل رسالة الاعلام التنموي الذى يستهدف تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد عكاشة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترة ولايتة الأولى انتهج سياسة انشاء البنية الأساسية والتحتية وتوسع فيها لكى تخدم المرحلة الثانية وهى مرحلة الانطلاق الاستثمارى والاقتصادى وتبنى منهجا سياسيا واقتصاديا يستهدف المواطن المصرى البسيط ويستهدف كذلك رفع المعاناة عن الطبقة البسيطة والمتوسطة من خلال الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وان تعود القرية المصرية كما كانت قرية منتجة، وكذلك التوسع الزراعى الذى يعتمد فلسفة العلوم الزراعية الحديثة، مما يتطلب ان تتواكب تلك الفلسفة مع اعلاما يتبنى رسالة الاعلام التنموى.

وأشار عكاشة الى أن النهضة التى سوف تشهدها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة ولايته الثانية وسوف تكون نهضة كبرى، وان مصر تسير على نهج التجربة الماليزية، مؤكدا ان نجاح التجربة رهن استيعاب الشعب المصرى لهذا الأمر، وان تكون هناك جسور من الثقة بين الشعب وقيادته، وهذه مهمة قناة الفراعين الفضائية خلال الفترة القادمة.

وقال عكاشة للأطروش: ان تنمية سيناء ستكون عملية كبرى فى مشروع استثمارى ضخم سوف يشهد تدفق الاموال العربية على هذه المشروعات، مما يتطلب وجود برنامجا متخصصا يتبنى إعلاما تنمويا وهو ما وفرته القناة فعليا.

وقال عكاشة ان المفاوضات حول تسوية الأوضاع المالية للقناة مازالت مستمرة وأن الطلب الذي تقدمت بيه القناة للأستاذ أسامة هيكل رئيس مجلس ادارة مدينة الإنتاج الإعلامي ما زالت قيد البحث والدراسة.

وأضاف عكاشة ان إدارة القناة اعتمدت خمس برامج رئيسية هي (مصر اليوم البرنامج الذي ينتظره المصريون والعرب، وعايز حقي – بالعبري الصريح- قلب العرب- ولكل الناس ) ، وأن القناة من حيث الشكل ستعود كما تعود عليها المصريون وأن التغيير سوف يكون في محتوى الرسالة فقط.

وأكد عكاشة أن رسالة الإعلام التنموي رسالة صعبة جدا وتتطلب إعلاميون مهنيون شديدي الثقافة وتم تدريبهم على هذا النهج من الإعلام، مختتمآ حديثه بالتأكيد على أن الفراعين مدرسة قادرة على أن تقدم كافة الرسائل الإعلامية.


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