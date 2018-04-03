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حبس 3 أشقاء تشاجروا بالمولوتوف على منزل ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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أمر المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بحبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم باستخدام أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف في مشاجرة بينهم على منزل يمتلكونه بمدينة الفشن.

تلقى المقدم أحمد عاطف، نائب مأمور مركز الفشن، بلاغًا من أهالي مدينة الفشن، يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 أشقاء بسبب الصراع بينهما علي بيع منزل يمتلكونه تمكنت مباحث مركز شرطة الفشن من إلقاء القبض علي "محمد. ع. م." 28 سنة، وشقيقاه أحمد ومصطفي، وجميعهم عاطلون ويقيمون بمدينة الفشن وبحوزتهم صندوق مولوتوف وأسلحة نارية، عبارة عن 2 فرد خرطوش.

كشفت تحريات الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول من ناحية وأشقائه كطرف ثان بسبب الصراع بينهما علي منزل يمتلكونه بمدينة الفشن وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة بينهما بالمولوتوف والأسلحة النارية، مما أدي إلى ترويع أهالي مدينة الفشن. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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