  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
محمد أبوسمرة

«أبوسمرة»: هذه أخطر أخطاء الإخوان

ريال مدريد واليوفنتوس

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

انفلات بالمدارس (أرشيفية)

التعليم بالمدارس.. «رقص وأحضان وضرب بالعصيان»

فيسبوك

مفاجأة: حظر «فيس بوك» لأقل من 18عامًا

سلفيو المدخلية

الأسرار الخفية لـ «السلفية المدخلية»

بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

«الوفد»: سنقود المعارضة ضد الرئيس في هذه الحالة

شعار موقع مصر العربية

الأمن يغلق موقع «مصر العربية»

حمدي الفخراني

مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

أحمد خالد توفيق

أبرز المواقف السياسية لـ«أحمد خالد توفيق».. «رابعة» أهمها

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

الأمن يغلق موقع «مصر العربية»

آخر الأخبار

شعار موقع مصر العربية
شعار موقع مصر العربية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان: مصر رأس الأمة العربية

#

زيارة "بن سلمان" للقاهرة نهاية للتدخل في الشأن العربي

#

أبو الغيط وورطة الجامعة العربية

#

مصر ترد على«فيتو» أمريكا بشأن القدس

الشرطة

اغلاق

مصر العربية

عادل صبري

قال الزميل محمد منير، الصحفي بموقع "مصر العربية"، إن قوات الأمن أغلقت الموقع مساء اليوم، واقتادت عادل صبري رئيس التحرير إلى قسم شرطة الدقي.

وكتب منير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم اصطحاب رئيس التحرير لقسم الدقي "بتهمة مخالفات حي ومغادرة الصحفيين المنشأة""، مضيفًا: "في طريقنا لقسم الدقي... أين مجلس نقابة الصحفيين؟!!!".

وداهمت قوة أمنية موقع "مصر العربية"، بعد أيام من قرار الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بتغريمه 50ألف جنيه، بعد ترجمة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت مصادر بالموقع لـ "المصريون"، إن قوة أمنية من المرجح أنها تابعة لمباحث المصنفات لفنية تضم أكثر من 20 شرطيًا قاموا بمداهمة الموقع عصر اليوم، وقاموا بتفتيش أجهزة الكمبيوتر، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وأضافت المصادر، أن ضباطًا من أفراد القوة الأمنية عقدوا اجتماعًا مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير الموقع، والمدير الإداري أحمد عبدالجواد، دون أن تتضح بعد تفاصيل ما يدور من نقاش، علمًا بأن الاجتماع قارب على الساعتين ولم ينته حتى لحظة إعداد التقرير.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها مباحث المصنفات بمداهمة الموقع بمقره بمنطقة الدقي، بعد أن سبق وتم مداهمته مرتين من قبل.

يشار إلى أن موقع "مصر العربية" من المواقع المحجوبة، وقد تم تقليص عدد العاملين فيه خلال الشهور الماضية لهذا السبب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
» هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر
» أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ16 بـ«أبطال آسيا»
» «الورفلى».. إعدامات ميدانية لمخالفيه ونبش للقبور
» أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد
» 8 طعنات تنهي حياة عجوز داخل شقتها والسبب مجهول
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة
» عرض ضخم من مانشستر يونايتد لضم «صلاح»
» قرار عقابي من«التعليم» بشأن فيديو«الذبح»
» إيهاب جلال يهدد انتقال «أفشة» للزمالك
» «أديب»: أردوغان ونتنياهو "محتلين" بيردحوا لبعض

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية