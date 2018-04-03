مفاجأة: حظر «فيس بوك» لأقل من 18عامًا

03 أبريل 2018 - 09:14 م

يسعى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة إلى إصدار سلسلة من القوانين والتشريعات قل انتهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، أبرزها قانون "فيس بوك +18"، القانون الذي تعكف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مناقشته، بعد تقديمه من عضو المجلس بسام فليفل، ويعمل على غلق كافة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من سن 18 عامًا.

وقال اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن "المجلس أوشك على إصدار قانون جديد بمنع إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمن هم أقل من سن 18عامًا، حيث تجرى مناقشته بمجلس النواب، وبالأخص داخل لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمجلس، على أن يتم طرحه للتصويت بالجلسة العامة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب".

وأضاف قلدس في تصريح إلى "المصريون": "القانون هدفه الأساسي القضاء على الإهانات والحد من انتشار الجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق الصفحات الوهمية، والتصدي للسباب والشتائم الذي ملأ صفحات التواصل الاجتماعي ضد المسئولين والشخصيات العامة، وهو الأمر الذي سيتم في حالة وضع تشريع قانوني يمنع إنشاء صفحات لأصحاب الأعمار الصغيرة الذين يتم توجيههم من جهات تقصد تخريب قيم المجتمع وتقاليده، وهو الأمر الذي لن يسمح به مجلس النواب".

وقال أحمد بدوي، عضو لجنة تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن "قانون "فيس بوك +18" يعد من أهم القوانين التي سيصدرها مجلس النواب في حالة الانتهاء منه والتصويت عليه للعمل به".

وأضاف: "لن تكون مصر أولى الدول التي ستعمل به، وإنما هو قانون منصوص عليه في دول عريقة مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وهما من أكبر للديمقراطية في العالم، وعلى الرغم من ذلك فقد فرضتا غرامات على مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن "اللجنة تعكف على مناقشة مشروع القانون قبل تمريره، حيث سيتم الاستماع لكافة وجهات النظر داخل مجلس النواب، من كافة الأطراف لإدخال تعديلات عليه".

وأشار إلى أن "القانون سيكون له العديد من المكاسب للدولة المصرية، ويستحق أن يدور حوله حوار مجتمعي شامل، داخل مجلس النواب والذي يعتبر البيت الشرعي للشعب المصري، وهو أمر مرحب به من قبل أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ولفت إلى أن "غلق هذه الصفحات وتنظيم عملها، سيساعد بشكل كبير في بناء المجتمع وإغلاق الصفحات التحريضية والتي تسببت في العديد من المشكلات".