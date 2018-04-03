  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:44 م
بحث متقدم
محمد أبوسمرة

«أبوسمرة»: هذه أخطر أخطاء الإخوان

ريال مدريد واليوفنتوس

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

انفلات بالمدارس (أرشيفية)

التعليم بالمدارس.. «رقص وأحضان وضرب بالعصيان»

فيسبوك

مفاجأة: حظر «فيس بوك» لأقل من 18عامًا

سلفيو المدخلية

الأسرار الخفية لـ «السلفية المدخلية»

بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

«الوفد»: سنقود المعارضة ضد الرئيس في هذه الحالة

شعار موقع مصر العربية

الأمن يغلق موقع «مصر العربية»

حمدي الفخراني

مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

أحمد خالد توفيق

أبرز المواقف السياسية لـ«أحمد خالد توفيق».. «رابعة» أهمها

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

«أبوسمرة»: هذه أخطر أخطاء الإخوان

آخر الأخبار

محمد أبوسمرة
محمد أبوسمرة

المصريون

أخبار متعلقة
#

رئيس شورى الجماعة الإسلامية لعبد الماجد: "ارحمنا"

#

عمرو أديب يصف نساء "الإخوان" بلفظ خارج

#

نائب: فترة حكم الإخوان كانت جيدة

#

قيادي بالإخوان يطالب الجماعة باعتزال السياسة

الحزب الاسلامي

أخطاء

الإخوان

أبوسمرة

انتقد محمد علي أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي تصريحات إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين والتي قال فيها إنه لا توجد أخطاء في فكر ومنهج الجماعة.

وقال «أبو سمرة» في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":« أما عن اخطاء الاخوان المنهجية والفكرية والتي ابتليت بها الجماعة والامة الاسلامية اذكر واحدة وهي الاهم والاخطر وبها لن يقيم الله لهم قائمة ان لم يعودو الي الله وهي الولاء والبراء فالجماعة بنت منهجها علي المراوغة واستخدام التقية في التعامل مع الجميع من منطلق الدهاء والخبث لمصلحة الدعوة ولا تجد لها موقف محدد وواضح من اعداء المشروع الاسلامي فتارة تجدها مع النصاري في كل احتفالاتهم وقبول مشاركتهم كافة مناحي الحياة وتارة تجدها ترفض الجهاد الاسلامي في شتي بقاع الارض لكي لا يقال عنهم انهم ارهابيون».

وتابع :« فلا هم اصحاب الفكر المعتدل الوسطي وهو ما كان لهم وتارة تجدهم مع الشيعة من اجل التقريب بين المذاهب الاسلامية وتارة تجدهم مع العسكر والشرطة من اجل الامن والامان».

واستطرد :« القائمة تطول ولكن النهاية حاسمة وقاصمة لان العقاب من جنس العمل فالله عز وجل اخذهم من حيث تنازالوا عن عقيدته فجميع هؤلاء اجتمعوا عليهم واسقطوهم واستباحوا دمائهم واعراضهم ورغم ذلك لم بعبدوا التفكير والمراجعة في هذا المعتد الفاسد ولن يحدث ذلك لانها مصالح ومنافع ومشاريع اقتصادية عملاقة في دول شتي لو تغير الفكر واستقام علي شرع الله لاصبحوا مطاردين ومكروهين كاصحاب الحق وكسائر الحركات الاسلامية».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
» هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر
» أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ16 بـ«أبطال آسيا»
» «الورفلى».. إعدامات ميدانية لمخالفيه ونبش للقبور
» أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد
» 8 طعنات تنهي حياة عجوز داخل شقتها والسبب مجهول
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة
» عرض ضخم من مانشستر يونايتد لضم «صلاح»
» قرار عقابي من«التعليم» بشأن فيديو«الذبح»
» إيهاب جلال يهدد انتقال «أفشة» للزمالك
» «أديب»: أردوغان ونتنياهو "محتلين" بيردحوا لبعض

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية