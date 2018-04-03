تنبأ بيومه.. ورحل

بهدوء وفجائية يتناسبان مع شخصيته، غادرنا الأديب الطبيب أحمد خالد توفيق، الذي بدأ حياته الأدبية في ترجمة وكتابة ما يعرف بأدب «الرعب» والخيال العلمي، ثم كانت رواياته الرائعة «يوتوبيا» و«السنجة» و«في ممر

الفئران»، وغيرها من السلاسل مثل «ما وراء الطبيعة» و«فانتازيا» و«رجفة الخوف» وغيرها.