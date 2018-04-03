إيطاليا.. وصول 132 مهاجرًا عبر ليبيا واعتقال مهرب

03 أبريل 2018 - 10:51 م

وصل 132 مهاجراً غير شرعي إلى الشواطئ الإيطالية، عبر ليبيا، كما اعتقلت الشرطة الإيطالية أحد المهربين الأفارقة.

وذكر التلفزيون الإيطالي الحكومي أن المهاجرين وصلوا إلى ميناء بوتسالو (جزيرة صقلية أقصى الجنوب)، ظهر الثلاثاء.

وكانت سفينة تابعة للبحرية البريطانية أخطرت الجانب الإيطالي، مساء السبت، برصد قارب للمهاجرين في مياه المتوسط أبحر من سواحل ليبيا.

وبحسب التلفزيون الإيطالي تولت قوات خفر السواحل عمليات الإنقاذ، التي تواصلت لساعات.

ووضعت السلطات المهاجرين، الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، ظهر الثلاثاء، إلى مركز لطالبي اللجوء في بوتسالو، لتحديد هوياتهم. وأسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف مهرب من سيراليون يدعى "بانغو سايدو" (18 عاماً) يشتبه في تورطه بنقل المهاجرين مقابل أموال.

ويواجه المشتبه به، وعدد من المتعاونين معه في ليبيا (غيابياً)، تهمة ارتكاب جريمة "تهريب أشخاص" إلى إيطاليا وتسهيل إقامتهم بصورة غير شرعية.

وتراجعت أعداد المهاجرين القادمين بحراً من السواحل الليبية، إلى إيطالياً، خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 22 مارس/آذار، إلى 4 آلاف و399 شخصاً.

وبحسب الداخلية الإيطالية يمثل هذا العدد انخفاضاً بنسبة 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، والتي وصل فيها 19 ألفاً و992 شخصاً.

وتتعاون إيطاليا مع الجانب الليبي للحد من تدفق المهاجرين، حيث قامت بتدريب عناصر من خفر السواحل، إلى جانب تقديم معدات لوجيستية لمراقبة السواحل.

