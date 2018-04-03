"الرئاسة" تكشف عن خطة جديدة لمواجهة أزمة سد النهضة

03 أبريل 2018 - 10:55 م

أعلنت الرئاسة المصرية، يوم الثلاثاء، عن اعتزام تدشين 19 محطة لتحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار خطة لمواجهة ندرة المياه والزيادة السكانية.



جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الري محمد عبد العاطي، والإسكان مصطفى مدبولي.



وتم خلال الاجتماع، وفق بيان للرئاسة، استعراض خطط تحلية المياه، والتي تتضمن إنشاء 19 محطة، ومحطات أخرى لمعالجة مياه الصرف (لم يحدد عددها)، إضافة إلى ترشيد السحب من خزانات المياه الجوفية، وزراعة محاصيل لا تحتاج لكميات مياه كبيرة.



وأوضح البيان أن 6 محطات تحلية ستدخل الخدمة نهاية العام الجاري، ينتظر أن تضيف نحو 1.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً، بهدف المساهمة في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية، دون تحديد موعد للبدء في إنشاء المحطات المتبقية.



ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونًا في السنوات العشر الأخيرة.

