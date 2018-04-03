ترامب يهدد هندوراس بتعليق المساعدات لهذا السبب

03 أبريل 2018 - 10:59 م

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتعليق المساعدات التي تقدمها بلاده إلى هندوراس ودول أخرى (لم يحددها)، ما لم توقف تلك الدول الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وكتب ترامب، على حسابه بموقع "تويتر"، أن "قافلة كبيرة من الأشخاص من هندوراس يأتون عبر المكسيك، ويتجهون إلى حدودنا التي تحكمها قوانين ضعيفة".



وشدد على أنه "يتعين أن يتم وقفهم قبل وصولهم".



وهدد بـ"تعليق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والمساعدات الخارجية (الأمريكية) إلى هندوراس ودول أخرى إذا سمحت بحدوث ذلك".



وقال إنه "يجب على الكونغرس أن يتحرك الآن".



ويتعلق تهديد ترامب قافلة تضم مهاجرين من أمريكا الوسطى، في طريقهم حاليا لى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عبر المكسيك، وفق وسائل إعلام أمريكية، بينها مجلة "نيوزويك".



ولأسباب مماثلة، سبق وأن هدد ترامب، الذي تولى السلطة في 20 نياير/ كانون الثاني 2017، المكسيك بتعليق اتفاقية التجارة الحرة (نافتا)، التي تضم بلاده وكلا من المكسيك وكندا.



وقدمت واشنطن إلى هندوراس 151 مليون دولار، في السنة المالية 2017، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لكنها قدمت أقل من 18 مليون دولار في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل.



وهُندوراس دولة صغيرة في أمريكا الوسطى، يحدها من الشمال البحر الكاريبي، ومن الشمال الغربي غواتيمالا، ومن الجنوب الغربي السلفادور، ومن الجنوب نيكاراجوا والمحيط الهادئ.



ويعمل أكثر من نصف سكان هذه الدولة الفقيرة في الزراعة، وترتفع فيها نسبة العاطلين عن العمل.



ويعد تهديد ترامب لهندوراس الأحدث ضمن سلسلة تحركات من جانبه لمنع الهجرة إلى بلاده.

