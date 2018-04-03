» ترامب: حان وقت انسحابنا من سوريا

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الوقت حان لانسحاب بلاده من سوريا.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط".
وأشار أن "السعودية مهتمة جدًا بقرارنا"، وقال "حسناً، إذا كانت الرياض ترغب ببقائنا في سوريا، فيجب عليها دفع تكاليف ذلك".
وأكد أن "تواجد قواتنا في سوريا مكلف للغاية بالنسبة لنا، ويخدم مصالح دول أخرى أكثر مما يساعدنا".
وأضاف "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارهم، أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا".
وأوضح ترامب: "مهمتنا الأساسية هناك هي التخلص من "داعش"، ولقد أنجزنا هذه المهمة تقريبا.. سنتخذ قرارا في وقت سريع جدا".
ويأتي حديث ترامب عن الخروج من سوريا، تأكيدا لما قاله في خطاب ألقاه الخميس الماضي في ولاية أوهايو.
وقال ترامب آنذاك أمام العشرات من أنصاره في أوهايو "سنخرج قريبا من سوريا".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بوجود ألفي جندي أمريكي في سوريا.
وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل "داعش" في العراق وسوريا منذ قرابة 4 سنوات.
كما تقدم واشنطن الدعم لمسلحين من تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي بحجة محاربة الأخير لـ"داعش" في سوريا. -

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