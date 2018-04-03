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البشير يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية

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تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الثلاثاء، دعوتين من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية في الرياض، وأخرى للمشاركة في التمرين البحري لدول التحالف العربي.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم بالخرطوم، السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسين، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ونقلت الوكالة أن السفير السعودي سلم الرئيس السوداني دعوة المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالعاصمة السعودية، ودعوى أخرى للمشاركة في التمرين البحري للدول العربية، وخاصة دول التحالف العربي.
ومنذ مارس/ آذار 2015 يشارك السودان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
ونقلت الوكالة الرسمية عن السفير السعودي علي بن حسين، قوله: "القمة العربية ستتناول العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية والنظر في التحديات الكبيرة".
وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن في مارس/ آذار الماضيى انعقاد القمة في دورتها الـ 29، في 15 أبريل/نيسان الجاري بالرياض.
وتعقد القمة العربية أواخر مارس، من كل عام، إلا أنها تأخرت هذا العام، وعقدت القمة السابقة في 29 آذار/ مارس في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011. -

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