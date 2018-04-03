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بوتين: إمداد تركيا بـ"أس-400" من أهم أولوياتنا

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المصريون ووكالات

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن إمداد تركيا بمنظومة صواريخ "أس-400" يعد من أهم أولويات بلاده.
جاء ذلك في تصريحات قبيل ترؤسه، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، اجتماعًا لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، في أنقرة.
وقال بوتين: "توريد أنظمة صواريخ أس-400 الصاروخية إلى تركيا، له أولوية في مجال التعاون العسكري التقني".
وأضاف أنه سيناقش، خلال الاجتماعات المقبلة للجنة الحكومية المشتركة، توريد المنتجات الروسية العسكرية الحديثة إلى تركيا.
ووقعت أنقرة، نهاية العام الماضي، اتفاقية مع موسكو لشراء منظومة "إس – 400" الدفاعية الصاروخية، المضادة لطائرات الإنذار المبكر، والتشويش، والاستطلاع، والصواريخ البالستية متوسطة المدى. -

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