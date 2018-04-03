» 8 أرقام لرونالدو بهدفيه في يوفينتوس بأبطال أوروبا

03 أبريل 2018 - 11:16 م

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، 8 أرقام بعد نجاحه في تسجيل هدفين في مرمى يوفينتوس الإيطالي في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:



ـ رونالدو سجل 9 أهداف في مرمى يوفينتوس بدوري الأبطال، أكثر من أي لاعب آخر طوال تاريخ البطولة.

ـ أحرز رونالدو هدف ريال مدريد الأول ضد يوفينتوس بعد مضي 116 ثانية من ضربة البداية، كأسرع لاعب يسجل في ملعب يوفينتوس طوال تاريخ دوري الأبطال.

ـ أصبح البرتغالي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أ هدافًا في 10 مباريات متتالية متخطيًا الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي سجل في 9 مباريات متتالية عامي 2002 و2003.

ـ رونالدو سجل 39 هدفًا في جميع البطولات هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى (إسبانيا – إيطاليا – فرنسا – إنجلترا ألمانيا).

ـ رونالدو سجل هدفه رقم 22 في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

ـ رونالدو عزز صدارة ترتيب هدافي دوري الأبطال رافعًا رصيده إلى 119 هدفًا، بفارق 19 هدفًا عن أقرب ملاحقيه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

ـ رونالدو لم يغب عن التسجيل في أي مباراة لعبها أمام يوفنتوس، إذ خاض 6 مباريات أحرز خلالها أهدافًا في شباك "السيدة العجوز".