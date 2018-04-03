ضحايا بإطلاق نار داخل مقر "يوتيوب" بأمريكا

?استقبلت فيه المستشفى العام في سان فرانسيسكو عددا غير معروف من ضحايا واقعة إطلاق نار في مقر شركة «يوتيوب».

ووصل عدد المصابين، بحسب وكالة «سبونتيك الروسية»، الذين نقلوا إلى مستشفى ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما يقرب من خمسة أشخاص.

وكان موظفو «يوتيوب» قد أبلغوا عبر الشبكات الاجتماعية، الثلاثاء 3 أبريل الجاري، عن إطلاق نار في مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا.

وكتب أحد العاملين في الشركة فاليم لافروسيك، عبر على حسابه على موقع «تويتر»: «لقد سمعت صوت إطلاق نار في مقر الشركة يوتيوب. لقد سمعت أصوات إطلاق نار من مكتبي ورأيت أشخاصًا يركضون، وحصنت نفسي في غرفة مع زملائي».

وكتب في وقت لاحق: «في أمان، تم إجلائي، وأنا في الخارج».

ولاحقا، أكدت الشرطة في سان برونو في كاليفورنيا التحقيق في إطلاق النار في مقر شركة «يوتيوب».

وجاء في بيان الشرطة على «تويتر»: «نحن نتعامل مع الموقف مع مطلق النار النشط، يرجى تجنب زاوية شوارع تشيري- افينيو وبي- هيل- دراف»، على هذا العنوان يقع مكتب «يوتيوب».