» الكشف عن تطورات هامة بشأن مقتل "مريم"

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور عماد أبوحسين، محامي مريم عبدالسلام، ضحية لندن، إنه صعب تحديد موعد لعودة جثمان مريم إلى مصر.
وأضاف «أبوحسين»، في برنامج «رأي عام» على قناة «تن» مع عمرو عبدالحميد، أنه نتنظر تقرير الطب الشرعي الخاص بالسفارة المصرية ليكون لدينا تقريرًا مستقلًا بعيدًا عن المستشفى.
وأكد أن «السفارة انتدبت طبيبًا شرعيًا مستقلًا من أجل فحص جثمان الضحية، وللوصول إلى نتائج مختلفة».

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