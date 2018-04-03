» الكشف عن تطورات هامة بشأن مقتل "مريم"

03 أبريل 2018 - 11:35 م

أكد الدكتور عماد أبوحسين، محامي مريم عبدالسلام، ضحية لندن، إنه صعب تحديد موعد لعودة جثمان مريم إلى مصر.



وأضاف «أبوحسين»، في برنامج «رأي عام» على قناة «تن» مع عمرو عبدالحميد، أنه نتنظر تقرير الطب الشرعي الخاص بالسفارة المصرية ليكون لدينا تقريرًا مستقلًا بعيدًا عن المستشفى.

