» تعليق ناري لـ"أديب" على مطالب ألتراس أهلاوي

03 أبريل 2018 - 11:56 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على البيان الذي أصدره ألتراس النادي الأهلي لمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسماح لهم للعودة إلى المدرجات، وحضور مباريات كرة القدم، مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، متسائلا: "ما هى الضمانات للتأكد من عدم حدوث شغب بالمدرجات"، منوهًا بأن رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة يمكنهم الجلوس مع ممثلي الألتراس لحل الأمر.

