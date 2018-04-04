رد صادم لـ"أديب" بشأن وفاة أحمد خالد توفيق

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عقب الإعلامي عمرو أديب على خبر وفاة الروائي المصري الدكتور أحمد خالد توفيق، قائلا إن مواقع التواصل الاجتماعي اتشحت بالسواد حزنًا على وفاته، معقبا: "أنا معرفوش".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الشباب من عمر 20 إلى 35 عامًا تأثروا به كثيرًا، مضيفًا أنه لا يوجد أحد من الروائيين المشهورين حضر جنازة أحمد خالد توفيق، ولكن نسبة كبيرة من الشباب حضرت الجنازة.
وأشار إلى أنه لابد من دراسة اتجاهات الشباب بشكل أكبر، حيث أنهم من سيتحملون مسئولية البلد خلال العشر سنوات القادمة، متابعا: "لازم نعرف الشباب اللي نزل الجنازة دي نزل ليه".

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